فنانة مصرية عزباء تصدم جمهورها بصور حملها

نشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للممثلة الشابة سارة سلامة إبنة الفنان أحمد سلامة، تظهر فيها وهي حامل.

الصور أثارت دهشة المتابعين واستغرابهم خصوصاً أنّ سارة ليست متزّوجة، فرجّح البعض أن تكون الصّور إعلاناَ عن زواج سارة التي ترفض الحديث عن حياتها الشخصية، والبعض الآخر اعتبر الصور مجرّد محاولة من الفنانة لاجتذاب الأضواء.

وبعد السؤال، تبيّن أن سارة خضعت لجلسة تصوير مع المصور محمود عاشور، لتتناسب مع الإحتفال بعيد الأم حيث ستظهر بمظهر المرأة الحامل على غلاف مجلة فنية