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رشيد عساف: أتعرّض للتزوير ولن أسكت

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الخميس 10-03-2016 13:55

أعرب النجم السوري رشيد عساف عن استيائه من منتحلي صفته على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون تغريدات ويعلقون باسمه.
وأوضح عساف أنّ هدف هؤلاء إثارة الفتنة عبر تصريحات مغلوطة وأنه لن يسكت عن ذلك لا بل يسعى جدياً لمقاضاتهم .
يشار إلى أن هناك عشرات الحسابات الشخصية والعامة للنجم السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا انه لا يشرف على أي منها ولا حتى فريق عمله المختص .
يشار إلى أن رشيد يتابع في الوقت الحالي تصوير دور البطولة في مسلسل البيئة الشامية " عطر الشام " فيما لم تتضح تفاصيل إضافية عن مشروعه الجديد " الغريب "، الذي تحدث عنه في تصريح سابق لـ " سيدتي نت " وكان مقرراً أن ينجز لشهر رمضان القادم، حيث يؤدي في العمل شخصية كمال وهو شخص يقع ضحية الفساد فيدخل إلى السجن بحكم مؤبد ليخرج منه بعد مدة طويلة بعفو فيجد ابنته قد كبرت وأصبحت شابة، ويكون هدفه أن يثبت لابنته ومن حوله أنه بريء.

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سيدتي