إنقسام ومؤامرة وفساد جديد الصالات العربية

Tris تواجه عالماً جديداً وانقسام شيكاغو وشرطة فاسدة متواطئة مع المافيا الروسية. هذه هي الخطوط العريضة للفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Divergent Series: Allegiant

عام 2014 بدأ عرض سلسلة أفلام The Divergent Series التي شاهدنا في السابق فيلمين منها هما Divergent و Insurgent واللذين بلغت كلفة إنتاجهما 195 مليون دولار وحصدا على شباك التذاكر العالمي 586 مليون دولار. أمام هذا النجاح ولهدف تجاري، قررت شركة Lionsgate أن تقسم الجزء الثالث والأخير Allegiant الى جزءين: الأول بدأ عرضه في الصالات العربية هذا الأسبوع والثاني منتظر عرضه في 9 يونيو العام المقبل. في هذا الجزء يتمكن Tris و Four من عبور جدار مدينة شيكاغو والتوجه الى عالم جديد يبدو أن الخطر فيه أكبر بكثير مما شاهدناه في السابق، في الوقت الذي انقسم فيه سكان شيكاغو وقرروا مواجهة بعضهم بالسلاح. فهل ستتمكن Tris من التدخل قبل فوات الأوان؟ وما هي المؤامرة الجديدة التي ستكتشفها؟ Allegiant هو من بطولة Shailene Woodley و Theo James و Jeff Daniels وسينال استحسان محبي السلسلة فقط ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان.

Triple 9

إذا كنتم من محبي الأفلام التي تمزج بين التشويق والجريمة والأكشن، Triple 9 هو الفيلم الذي يمكنكم مشاهدته في الصالات العربية وهو من بطولة Casey Affleck، Chiwetel Ejiofor، Anthony Mackie و Kate Winslet. تدور أحداثه حول مجموعة من الشرطيين الفاسدين والمرتشين لصالح المافيا الروسية، التي كلفتهم القيام بعملية سرقة شبه مستحيلة التنفيذ. Triple 9 لا يقدّم أي جديد في هذا النوع من الأفلام ويمكن اختصاره بكلمتين هما الجشع والانتقام، ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان.