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ريم البارودي:عدت إلى أحمد سعد بعد طلاقه لزوجته

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الخميس 10-03-2016 14:07

كشفت الممثلة ريم البارودي أنّها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية في وسائل الإعلام، على النقيض من خطيبها المطرب أحمد سعد الذي وصفته بالمتسرّع خاصة في ظل مناخ "السوشيال ميديا" الذي نعيشه.
كما قالت ريم إنّ أحمد يتعامل على أنّه "بني آدم" عادي وليس فناناً، لذا يقوم بكتابة ما يحصل معه سريعاً على الفيس بوك، كما أعلن في السابق انفصالهما أكثر من مرّة، في الوقت الذي كانت تلتزم فيه هي الصمت.
وأضافت ريم في إطلالة تلفزيونية لها أن أحمد كان صديق عمرها، وبعدما انفصل عن زوجته نشأت قصة حب بينهما ولكنه عاد إلى زوجته من جديد فانفصلت ريم عنه ثم مجدداً طلق زوجته للمرة الثالثة فعادت ريم إليه.
وكان أحمد قد سبق وأعلن انفصاله عن ريم لأكثر من مرة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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سيدتي