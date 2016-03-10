هل سيعود ثنائي مسلسل "موسم الكرز" التركي بعمل جديد؟

التقت الصحافة التركية الممثلة الشابة الصاعدة بقوة أوزغي غوريل أثناء تنزهها في منطقة (بيبيك) في اسطنبول، حيث سألتها عن جديدها بعد انتهاء الموسم الثاني من مسلسل "موسم الكرز"، الذي حقّق نسبة مشاهدة غير مسبوقة رغم أنّه البطولة الأولى لأوزغي.

الممثلة الشابة قالت إنها تقيّم بدقّة الأعمال الدرامية المعروضة عليها في عام 2016، وتفكر باختيار النص الأفضل لتقديمه درامياً على الشاشة قريباً.

وسائل الإعلام التركية واجهت أوزغي بسؤال حول الممثل المرشح لبطولة عملها القادم، وهل ممكن أن يكون حبيبها وشريكها في مسلسلها السابق "موسم الكرز" سيركان تشاي أوغلو، الأمر الذي نفته الممثلة.

وقالت إنه ليس ثمّة فيلم أو مسلسل قد يجمعها ثانية درامياً بسيركان تشاي أوغلو، مؤكدة عدم قدرتها على الإدلاء بأي معلومات حول مشروعها الفني القادم الذي لم تتحدد معالمه بعد.

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