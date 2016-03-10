أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل سيعود ثنائي مسلسل "موسم الكرز" التركي بعمل جديد؟

Google+ Print

الخميس 10-03-2016 19:21

التقت الصحافة التركية الممثلة الشابة الصاعدة بقوة أوزغي غوريل أثناء تنزهها في منطقة (بيبيك) في اسطنبول، حيث سألتها عن جديدها بعد انتهاء الموسم الثاني من مسلسل "موسم الكرز"، الذي حقّق نسبة مشاهدة غير مسبوقة رغم أنّه البطولة الأولى لأوزغي.
الممثلة الشابة قالت إنها تقيّم بدقّة الأعمال الدرامية المعروضة عليها في عام 2016، وتفكر باختيار النص الأفضل لتقديمه درامياً على الشاشة قريباً.
وسائل الإعلام التركية واجهت أوزغي بسؤال حول الممثل المرشح لبطولة عملها القادم، وهل ممكن أن يكون حبيبها وشريكها في مسلسلها السابق "موسم الكرز" سيركان تشاي أوغلو، الأمر الذي نفته الممثلة.
وقالت إنه ليس ثمّة فيلم أو مسلسل قد يجمعها ثانية درامياً بسيركان تشاي أوغلو، مؤكدة عدم قدرتها على الإدلاء بأي معلومات حول مشروعها الفني القادم الذي لم تتحدد معالمه بعد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي