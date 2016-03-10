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قاضى "التخابر مع قطر": حديث ممثل النيابة العامة لا يليق برجال القضاء

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قاضى "التخابر مع قطر": حديث ممثل النيابة العامة لا يليق برجال القضاء قاضى "التخابر مع قطر": حديث ممثل النيابة العامة لا يليق برجال القضاء
دون المستشار محمد فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، التى تنظر قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين، ملاحظاته حول إحالة رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار ضياء عابد، للتفتيش القضائى بجلسة اليوم، قائلاً إن ممثل النيابة تحدث بطريقة غير لائقة، لا تليق بمقام رجال القضاء، وذلك عند إثبات سبب إحالته إلى التفتيش القضائى.

وأثبت القاضى بمحضر الجلسة، أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة مؤكدًا أنه يجب إثبات أنه يرغب فى التعقيب والمحكمة رفضت ذلك، فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، ونظرًا لما قام به رئيس النيابة، فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائى، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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>- قاضى "التخابر مع قطر" يحيل ممثل النيابة العامة للتفتيش القضائى

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