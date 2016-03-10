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رئيس الوزراء يتعهد لنواب الصعيد بعدم ملاحقة المزارعين المتعثرين

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رئيس الوزراء يتعهد لنواب الصعيد بعدم ملاحقة المزارعين المتعثرين رئيس الوزراء يتعهد لنواب الصعيد بعدم ملاحقة المزارعين المتعثرين
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أعضاء مجلس النواب عن محافظات الأقصر وأسوان وقنا، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه ، وعلينا الاستعداد بقوة لردع لمواجهة تلك التحديات سواء داخلية أو إقليمية أو خارجية، التى تؤثر بطبيعة الحال على الموقف الاقتصادى بشكل عام، وأشار إلى أن العقود الماضية تراكمت خلالها المشكلات لعدم اتخاذ قرارات حاسمة وقوية للتعامل معها منذ البداية، الأمر الذى جعل الحل الآن أكثر صعوبة.
>شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (41)

وأضاف رئيس الوزراء أن المشكلات أصبحت تحتاج الآن إلى التعامل الفورى خاصة فى ظل عجز الموازنة التى يلتهم جانب عريض منها الأجور، والدعم وسداد الدين وخدماته ولا يتبقى منها إلا اليسير للإنفاق، وقال رئيس الوزراء: "نحن فى حاجة إلى تغيير الواقع، ولابد من العمل سوياً لتحقيق ذلك".
>وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن كل ما سبق فرض علينا عدة أولويات منها إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وإدارتها بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات، وإنهاء المشروعات المفتوحة، ومواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، هذا إلى جانب تنشيط قطاعات الاستثمار والسياحة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وتنفيذ الإصلاح الإدارى للقضاء على الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
>وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إدارة مرافق الدولة بصورة اقتصادية، فليس عيباً أن يتم تقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها، حتى نضمن لها الاستدامة والتطوير بما يعود بالنفع على المواطن، مشدداً على أهمية البحث عن موارد حقيقية لمواجهة عجز الموازنة والخروج من عنق الزجاجة، ومؤكداً حرص على توفير الدعم والحماية لمحدودى الدخل.

ووجه رئيس الوزراء بعدم ملاحقة المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى قضائياً، وأكد أنه يتم تنفيذ خطة لتحسين خدمات السكك الحديدية، كما وجه بتحديد موعد مع وزير التجارة والصناعة للنواب الذين طالبوا بإقامة مناطق صناعية بجوار مصانع السكر.
>شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (1)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (2)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (3)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (4)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (5)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (6)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (7)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (8)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (9)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (10)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (11)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (12)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (13)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (14)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (15)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (16)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (17)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (18)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (19)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (20)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (21)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (22)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (23)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (24)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (25)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (26)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (27)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (28)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (29)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (30)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (31)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (32)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (33)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (34)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (35)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (36)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (37)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (38)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (39)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (40)


>رئيس الوزراء لنواب الصعيد: تنمية محافظاتكم على رأس أولويات السيسي والحكومة
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