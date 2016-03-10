بالصور.. وزير الثقافة: تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المقيدة للإبداع

أكد حلمى النمنم وزير الثقافة ضرورة مراجعة التشريعات المكبلة للحريات وللإبداع الثقافى والفنى، والتى يرجع صدورها إلى القرن الماضى، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة قانونية موسعة بوزارة الثقافة لمراجعة هذه القوانين وتعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.

وأوضح وزير الثقافة خلال افتتاح معرض القاهرة للكتاب الذى ينظم بمكتبة دمنهور العامة بحضور محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن حرية الإبداع مصونة بنصوص الدستور المصرى، وهو القانون الأعلى للبلاد، ومصونة بتاريخ مصر الحضارى.

وأشار إلى وجود 6 مواد بقانوت العقوبات ضد حرية الإبداع يجب إلغاؤها بشكل تام، وشدد وزير الثقافة على حرية المثقفين باعتبارهم الحصن الأول لحماية البلاد، لافتا إلى إقامة معارض للكتاب بكل ربوع مصر خاصة فى المناطق المحرومة مثل مدينة رشيد بالبحيرة.

يذكر أن فعاليات معرض الكتاب الذى ينظم لأول مرة بالبحيرة يشارك فيه 39 دار نشر، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والفنية ومعارض الفن التشكيلى وعروض الفنون الشعبية، ويستضيف المعرض الذى تعقد دورته من اليوم وعلى مدار 10 أيام عددا من المفكرين والأدباء منهم الشاعر الكبير سيد حجاب والدكتور عمار على حسن والفنان محمود الجندى والروائى يوسف القعيد والكتاب مسعود شومان والروائى طارق أمام وجمال القصاص وناصر دويدار، بالإضافة إلى الشيخ أحمد كريمة والمفكر حنا نعيم والكابتن أحمد شوبير وغيرهم من رموز الثقافة والإعلام فى مصر.

- غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بمكتبة دمنهور