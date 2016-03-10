أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الثقافة: تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المقيدة للإبداع

Google+ Print
بالصور.. وزير الثقافة: تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المقيدة للإبداع بالصور.. وزير الثقافة: تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المقيدة للإبداع
أكد حلمى النمنم وزير الثقافة ضرورة مراجعة التشريعات المكبلة للحريات وللإبداع الثقافى والفنى، والتى يرجع صدورها إلى القرن الماضى، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة قانونية موسعة بوزارة الثقافة لمراجعة هذه القوانين وتعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.

وأوضح وزير الثقافة خلال افتتاح معرض القاهرة للكتاب الذى ينظم بمكتبة دمنهور العامة بحضور محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن حرية الإبداع مصونة بنصوص الدستور المصرى، وهو القانون الأعلى للبلاد، ومصونة بتاريخ الحضارى.

وأشار إلى وجود 6 مواد بقانوت العقوبات ضد حرية الإبداع يجب إلغاؤها بشكل تام، وشدد وزير الثقافة على حرية المثقفين باعتبارهم الحصن الأول لحماية البلاد، لافتا إلى إقامة معارض للكتاب بكل ربوع مصر خاصة فى المناطق المحرومة مثل مدينة رشيد بالبحيرة.

يذكر أن فعاليات معرض الكتاب الذى ينظم لأول مرة بالبحيرة يشارك فيه 39 دار نشر، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والفنية ومعارض الفن التشكيلى وعروض الفنون الشعبية، ويستضيف المعرض الذى تعقد دورته من اليوم وعلى مدار 10 أيام عددا من المفكرين والأدباء منهم الشاعر الكبير سيد حجاب والدكتور عمار على حسن والفنان محمود الجندى والروائى يوسف القعيد والكتاب مسعود شومان والروائى طارق أمام وجمال القصاص وناصر دويدار، بالإضافة إلى الشيخ أحمد كريمة والمفكر حنا نعيم والكابتن أحمد شوبير وغيرهم من رموز الثقافة والإعلام فى مصر.

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (1)

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (2)

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (3)

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (4)

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (5)

حلمى النمنم وزير الثقافة خلال افتتاح معرض الكتاب بدمنهور (6)


>- غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بمكتبة دمنهور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد