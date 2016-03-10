رئيس الوزراء: خطة لربط أنحاء الجمهورية بـ150 كوبرى أنهينا 130 منهم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بأعضاء محلس النواب عن محافظات الأقصر وقنا وأسوان، أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شرق التفريعة، مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، ومشروعات الإسكان والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سيكون لها أبلغ الأثر فى تطوير البنية الأساسية التى تحقق الجذب للاستثمارات والتى سيكون لها دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع المثلث الذهبى ستنتهى فى مايو الجارى، وأوضح أنه يتم حالياً تنفيذ شبكة من الطرق تبلغ أكثر من 4 آلاف كم وكذا 150 كوبرى تم إنهاء 130 منهم وذلك لربط أنحاء الجمهورية لخدمة عمليات التنمية.

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