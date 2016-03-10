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رئيس الوزراء: خطة لربط أنحاء الجمهورية بـ150 كوبرى أنهينا 130 منهم

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رئيس الوزراء: خطة لربط أنحاء الجمهورية بـ150 كوبرى أنهينا 130 منهم رئيس الوزراء: خطة لربط أنحاء الجمهورية بـ150 كوبرى أنهينا 130 منهم
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بأعضاء محلس النواب عن محافظات الأقصر وقنا وأسوان، أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شرق التفريعة، مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، ومشروعات الإسكان والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سيكون لها أبلغ الأثر فى تطوير البنية الأساسية التى تحقق الجذب للاستثمارات والتى سيكون لها دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع المثلث الذهبى ستنتهى فى مايو الجارى، وأوضح أنه يتم حالياً تنفيذ من الطرق تبلغ أكثر من 4 آلاف كم وكذا 150 كوبرى تم إنهاء 130 منهم وذلك لربط أنحاء الجمهورية لخدمة عمليات التنمية.

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (1)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (2)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (3)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (4)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (5)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (6)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (7)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (8)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (9)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (10)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (11)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (12)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (13)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (14)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (15)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (16)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (17)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (18)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (19)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (20)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (21)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (22)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (23)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (24)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (25)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (26)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (27)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (28)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (29)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (30)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (31)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (32)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (33)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (34)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (35)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (36)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (37)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (38)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (39)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (40)

شريف اسماعيل رئيس الوزراء نواب البرلمان قنا الاقصر اسوان (41)


>الحكومة تتخذ حزمة قرارات هامة.. حظر تصنيع المقطورات محليا.. ولجنة للتعامل القانونى مع "أوبر وكريم وأسطى".. وتحديد سعر إردب القمح بـ420 جنيها.. و4 مليارات جنيه لأعمال البنية الأساسية بالعاصمة الإدارية
>

بعد تخفيض الحكومة سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.. وزير الصناعة: تجربة تطبق لمدة عام ويعاد تقييمها.. ويؤكد: نشترط عمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية للحصول على السعر الجديد
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