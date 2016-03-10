وزراء خارجية الخليج يسعون لإقناع قطر بـ"أبو الغيط" أمينا للجامعة العربية

أكد مصدر عربى مسئول أن هناك مشاورات عربية مكثفة تتم الآن بين وزراء الخارجية العرب، لإقناع قطر بالعدول عن رفضها لمرشح مصر لأمانة الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح المصدر أن وزراء مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان يحاولون الآن إقناع قطر بتأييد أبو الغيط لأمانة الجامعة العربية، قبل بدء الجلسة العلنية لتعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة.

وكانت قطر قد طلبت خلال الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب الذى عقد فى الجامعة العربية لاختيار أبو الغيط أمينا عاما للجامعة - تأجيل التصويت لاختيار الأمين العام القادم لمدة شهر، زاعمة أنه لم يحدث توافق عربى حتى الآن، وأوضح المصدر أن السودان أيدت الطلب القطرى.

و توقعت مصادر دبلوماسية أنه فى حال إصرار قطر على طلبها بتأجيل التصويت على مرشح مصر لمنصب الأمين العام، فقد يتم تأجيل التصويت، وقد يتم الاتفاق على تمديد ولاية الأمين العام الدكتور العربى لعام قادم، أو تولى نائبة أحمد بن حلى مسؤولية الأمين العام لفترة انتقالية لحين التوافق على أمين عام جديد.

ظهر اليوم..20 دولة عربية تختار "أبو الغيط" أمينا عام ثامن للجامعة العربية

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