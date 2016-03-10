"العليا للانتخابات": عكاشة لم يتقدم بأوراق ترشحه من جديد ولا يحق له ذلك

نفت اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، اليوم الخميس، ما نشر على بعض المواقع الإخبارية ، بشأن تقديم أحد أنصار عكاشة أوراق ترشح" نائب التطبيع" مرة أخرى للانتخابات.

وقال المستشار ضياء عامر، رئيس محكمة الاستئناف بالمنصورة، وعضو لجنة طلبات الترشيح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عكاشة أو أحد من موكليه، لم يتقدما بأى أوراق للترشح، ولا يحق لـ"نائب التطبيع" الترشح من جديد، وفقا للقانون وللائحة مجلس النواب، مضيفا أنه لم يتقدم إلا 13 مرشحًا للانتخابات التكميلية على دائرة عكاشة، خلال الثلاثة أيام من فتح باب الترشح.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة تحت مسمى "تمرد" لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا.

وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى إنتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل، وتستقبل اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية أوراق المرشحين المحتملين بمقر مجمع محاكم المنصورة.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

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