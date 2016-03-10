ضبط محام وسائق بحوزتهما 1000 قرص مخدر فى مطروح

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، من ضبط محامٍ وسائق بحوزتهما 1000 قرص مخدر، من خلال كمين أعد لهما بمدينة مرسى مطروح.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول قيام "أحمد.ع.ا"، محامٍ بمطروح وله محل إقامة آخر بسوهاج، و"صابر.م.م"، سائق، ومقيم فى مطروح بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والأمنية، تم ضبطهما بكمين أعد لهما بشارع الإمام مالك فى مدينة مرسى مطروح، أثناء استقلال السيارة رقم 9987 ج هـ د قيادة الثانى وبحوزتهما 1000 قرص لعقار الأبتريل المخدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح.

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