ضبط ربة منزل تصرف معاش شقيقتها المتوفاة فى طوخ بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط ربة منزل خلال قيامها لصرف معاش شقيقتها المتوفاة فى طوخ، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات مباحث القليوبية ورود بلاغ لمركز طوخ من مكتب بريد طوخ بشأن ضبط المدعوة "سعاد ع.م" 76 سنة ربة منزل ومقيمة كفر منصور – دائرة المركز حال قيامها بصرف المعاش الشهرى الخاص بشقيقتها المتوفاة المدعوة "هانم ع.م" وقدره 2430 جنيها من مكتب بريد طوخ وذلك منذ شهر مارس 2015م باستخدام بطاقة شقيقتها مستغلة التشابه بينهما فى الشكل.

وبمواجهة المتهمة المضبوطة اعترفت بارتكابها الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تحرر المحضر برقم 4429 إدارى مركز طوخ لسنة 2016م وجار العرض على النيابة.

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