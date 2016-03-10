4 أشخاص يلقون محاميا مكبل الأيدى أمام قسم أول شبرا الخيمة لتنفيذ أحكام ضده

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة قيام 4 أشخاص بإلقاء محام مكبلا أمام ديوان قسم أول شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد وائل صديق مأمور القسم بالواقعة.

وتبين أنه تبلغ لقسم أول شبرا الخيمة من الخدمات المعينه بقيام قائد السياره رقم 4984 ب ر، وبرفقته بعض الأشخاص بإلقاء شخص أمام القسم مكبل الأيدى.

>وبالفحص تبين قيام قائد السياره المذكورة المدعو"حسين س.ع" 25سنة سائق ومقيم الشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبرفقته كل من "طارق م.ا" 46 سنة صاحب شركة للاستثمار العقارى ومقيم المهندسين – جيزة، و"إبراهيم ع.ا" 22 سنة طالب ومقيم مدينة نصر – القاهره، و" علىس.ص" 33 سنة مسئول تنمية مواد بشريه بشركه خاصه ومقيم الزيتون – القاهرة، بإلقاء المدعو "مجدى .ع.م" 56 سنة محامى حر ومقيم المعادى – القاهرة المحكوم عليه الهارب في القضايا الآتية:

>القضيه رقم 5519 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2009 " تزوير " المقيدة برقم 737 لسنة 2009كلى جنوب بنها بالسجن سنة بجلسة 24/2/2015م. القضيه رقم 10712 جنح قسم السيدة زينب لسنة 2014 "تبديد" السجن غيابى لمدة 3 سنوات جلسة 8/1/2015م، أمام باب القسم مكبل الأيدى.

>وأنهم قاموا باستدراجه لأحد المقاهى بناحية محل سكنه لوجود نزاع مالى بينهم لخلافات على قطعة أرض بناحية النزهة – القاهرة، ثم قاموا بخطفه داخل السيارة الميكروباص وتكبيله وإلقائه أمام القسم، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وبسؤال المجنى عليه أيد ذلك.

>بمواجهة المشكو فى حقهم اعترفوا بارتكابه الواقعة.

>كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5216 جنح قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2016م . وجارى العرض على النيابة.

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