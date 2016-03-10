ضبط صاحب محطة وقود بالمنيا يبيع السولار أعلى من التسعيرة بـ20 قرشا

تمكنت مباحث التموين بالمنيا، من ضبط مدير محطة يبيع السولار بسعر أعلى من السعر الرسمى بـ 20 قرشا.

كانت معلومات وردت للعقيد سراج الكومى رئيس قسم مباحث التموين، أكدت التحريات السرية التى قام بها الرائد طارق عباس والرائد محمد إسماعيل والنقيب مصطفى سمير تفيد قيام "فضل .ع "، 45 سنة المدير المسئول عن محطة بنزين، ببيع السولار أزيد من السعر الرسمى بـ 20 قرشا للتر الواحد.

تم ضبط 1200 لتر سولار متحفظ عليها داخل المحطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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