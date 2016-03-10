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طائرة – مدرب الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تراجع مستوى ' حامل اللقب ' في الدوري

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طائرة – مدرب الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تراجع مستوى ' حامل اللقب ' في الدوري طائرة – مدرب الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تراجع مستوى ' حامل اللقب ' في الدوري

ماتيو دوفيليني أحد الصحفيين المعروفين في مدينة فلورنسا ويعمل بصحيفة لا روبابليكا الإيطالية الشهيرة، تحدث مع FilGoal.com حول ما قدمه محمد صلاح نجم روما خلال مباراة الأمس ضد ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تفوق ذهابا وإيابا على روما بنفس النتيجة 2-0، وأهدر محمد صلاح فرصتين تهديفيتين محققتين، كما أهدر إيدين دجيكو فرصة تهديفية أخرى.

وأوضح ماثيو في تصريحاته أن جماهير روما لن تغضب من محمد صلاح، مفصحا "هؤلاء المشجعين يحترمون ويقدرون المحاولة.

وتابع "جمهور روما بكل تأكيد لن يغضب من صلاح لأن الجمهور يعرف جيدا من حاول من أجل الفوز، وصلاح حاول كثيرا طوال المباراة".

ثم استردك "في الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى أن صلاح بالطبع يتحمل جزء من المسؤولية".

وصرح ماثيو دوفيليني لـFilGoal.com "أعتقد أن صلاح لو سجل الفرصة الأولى لكانت الأمور انقلبت رأسا على عقب في المباراة".

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