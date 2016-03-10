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#في_إفريقيا – باسم علي يلحق ببعثة الأهلي في لواندا

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#في_إفريقيا – باسم علي يلحق ببعثة الأهلي في لواندا #في_إفريقيا – باسم علي يلحق ببعثة الأهلي في لواندا

لحق ظهير الأهلي الأيمن باسم علي ببعثة الفريق في أنجولا، بعد تخلفه عن السفر مع الفريق.

ورغم أن لاعب المقاولون العرب السابق قد وصل إلى مطار القاهرة رفقة الفريق، إلا أنه تخلف عن السفر بسبب عدم استخراجه جواز سفر جديد، رغم سريان جواز السفر الخاص به لكنه من النوع القديم.

وأنهى علي إجراءات تجديد جواز السفر الخاص به، لحق بالبعثة على متن نفس الرحلة التي أقلت الفريق إلى أنجولا ظهر الخميس.

ويتجه علي لمران الفريق في لواندا.

ويواجه الأهلي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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