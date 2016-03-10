أمين شرطة بالهرم لـ"النيابة":لم ألاحظ علاقة بين مريهان حسين وطبيب المستشفى

استمعت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة إلى أقول أمين شرطة يدعى "صابر.أ" فى واقعة اتهام ضباط قسم شرطة الهرم لطبيب المستشفى بتزوير التقرير الطبى الخاص بالفنانة.

و قال أمين الشرطة إنه تم تكليفه من قبل المأمور باصطحاب الفنانة ميرهان إلى مستشفى الهرم العام، لإجراء الكشف الطبي عليها، واستقبلهم طبيب الطوارئ، وقام بالكشف عليها، وأنه لم يلاحظ وجود أى علاقة بينهما تثير الريبة.

وكانت النيابة استمعت لأقوال 6 من أفراد كمين قوة الهرم، والذين أكدوا فى التحقيقات صحة أقوال ضباط الكمين، الذين قالوا إنها اقتحمت الكمين الأمنى وهى فى حالة سكر، وصدمت أحد الضباط، وبعد استوقافها للاطلاع على أوراقها ورخصة قيادتها تشاجرت مع أفراد الكمين، وصفعت أحد الضباط على وجهه وتعدت على الباقين بالضرب.

و أضافوا أنه تم السيطرة على السيارة باستخدام السدادات البلاستيكية، وبتفتيش سيارتها عثر بداخلها على زجاجات كحولية، وبسؤالها عن رخصتها انفعلت على ضباط الكمين وتعدت عليهم سبا وضربا وأصابت ضابطا بخدوش طولية فى الوجه حتى تم السيطرة عليها وترحيلها لقسم الهرم للتحقيق معها، فأنكرت كافة الاتهامات وادعيت أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وأنها ضحية اعتداءات الشرطة.

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