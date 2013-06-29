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أخطاء تجميليّة ترتكبها النجمات عادةً

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أخطاء تجميليّة ترتكبها النجمات عادةً أخطاء تجميليّة ترتكبها النجمات عادةً

تحرص النجمات دائماً على الظهور بأبهى حلّة في المناسبات وغيرها. ولكنّ الخطى قد تتعثر أحياناً، فترتكب النجمة غلطة صغيرة تفضح جمالها.
فماذا عن هذه الأخطاء التي ارتكبتها النجمات.


جينيفر لوبز: أطلّت هذه النجمة بمكياج مميّز كالعادة. لكنّ أساس مكياجها كان برتقاليّ اللون، فيما جاء الكونسيلر، أسفل العينين، أكثر بياضاً من العادة.


فيكتوريا بيكهام: تتمتّع هذه النجمة بسمرة جذّابة بفعل الشمس أو السولاريوم. لكنّها أطلّت ببشرة وجه بيضاء وجسم أسمر، ما زاد من التساؤل حول عدم انتباهها لهذا الفرق الشاسع.


باميلا أندرسون: لم تنجح باميلا في رسم محيط شفتيها، فظهرت بشفاه غير واضحة.

كيم كردشيان: هذه النجمة معروفة برموشها الطويلة. لكنّها هذه المرة ـ على ما يبدو ـ قد وضعت رموشاً اصطناعيّة بشكل عشوائيّ، فظهرت اصطناعيّة للغاية وبعيدة عن العينين.

كيت موس: اختارت هذه النجمة لشفتيها اللون البرتقاليّ الذي يظهر الأخطاء بوضوح، فتبيّن أنّ شفتيها مليئة بالجلد الميت.

آفريل لافينيه: صحيح أنّ العيون الدخانيّة جذّابة، لكنّ المبالغة في هذا المظهر قد يؤدّي إلى عكس المطلوب؛ وهذه النجمة وضعت مكياج العيون الدخانيّ عن ثلاث مرات.

تايلر مونسون: لا بدّ أنّ هذه النجمة كانت على عجلة من أمرها قبل دخولها إلى المسرح، فنسيت تجديد طلاء أظافرها الذي تآكل لونه.


نيكي ميناج: أطلّت نيكي بشعر أشقر فاتح جداً، من دون تجديد جذور شعرها الذي لم يأتِ لائقاً مع لون شعرها.

بيث ديتو: رفعت كثيراً حاجبيها، ما جعلهما غير متناسقين مع شكل وجهها.

كريستينا أغيليرا: أطلّت هذه النجمة بمكياج برونزيّ واضح وأحمر شفاه بلون أحمر قويّ، ما جعلها تبدو غير متناسقة جمالياً.

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سيدتي