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بالصور.. أمن القاهرة ينجح فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بـ"شق التعبان"

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بالصور.. أمن القاهرة ينجح فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بـ"شق التعبان" بالصور.. أمن القاهرة ينجح فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بـ"شق التعبان"
وجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية إلى منطقة شق التعبان؛ لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، خاصةً القرارات المتعلقة بالاستيلاء والبناء على الأراضى أملاك الدولة، بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة.

وجاءت الحملات تحقيقاً لسيادة القانون وفرضاً لهيبة الدولة، وفى ضوء صدور قرارات إزالة أرقام 22، 110 - سنة 2014 من حى طرة، والقاضية بإزالة عدد 2 ورشة و3 مصانع بإجمالى مساحة 8 آلاف و800 متر، ومصنع، وكذا عدد 2 ورشة بدائرة قسم المعادى.

وعقب الانتهاء من إعداد الدراسة الأمنية لتنفيذ القرار، وتحدد صباح اليوم الخميس موعداً لتنفيذه، حيث قامت القوات بمشاركة الإدارة العامة لقطاع الجنوب وإدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة، وتم تنفيذ القرار بمعرفة مهندسى حى طره، وتم إزالة التعديات والمبانى المخالفة.

وقد وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بضرورة تواصل الحملات على كافة المحاور، لحين القضاء على كافة التعديات.

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (1)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (2)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (3)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (4)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (5)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (6)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (7)

حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة بشق التعبان (8)

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