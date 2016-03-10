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تجديد حبس المتهم الرئيسى فى مذبحة قرية كفر أبو ذكرى بالقليوبية 15 يوما

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تجديد حبس المتهم الرئيسى فى مذبحة قرية كفر أبو ذكرى بالقليوبية 15 يوما تجديد حبس المتهم الرئيسى فى مذبحة قرية كفر أبو ذكرى بالقليوبية 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس المتهم الرئيسى فى مذبحة قرية كفر أبو ذكرى، ويدعى "إبراهيم س ز" مزارع 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة بنها بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، ولقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 8 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتم فرض كردون أمنى حول القرية لضبط الجناة ومنع تجدد الاشتباكات ووقوع ضحايا آخرين.

ودلت تحريات المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز بنها أن المشاجرة وقعت بين إبراهيم سعد متهم أول وطرف ثانى نادية سليمان عقيلى بسبب النزاع بينهما على حد فاصل لعدد 3 قراريط أرض زراعية بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، ما أدى إلى قتل 4 أشخاص وهم "أحمد سعد حجازى" و"نادية سليمان عقيل" و"حسينى إبراهيم عب الغفار" و"رضا محمد عواد" وإصابة 8 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3735 جنح مركز بنها لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة انتقل محمد طاهر ومحمد الحمصى ومحمد صالح وكلاء نيابة مركز شرطة بنها إلى المستشفى وبمناظرة الجثث تبين وجود طلقات نارية فى أنحاء متفرقة وأن سبب الوفاة إدعاء طلق نارى، وأمرت بسرعة ضبط باقى المتهمين وتحريات المباحث برئاسة المستشار إسلام شريف مدير النيابة و بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

النيابة تأمر بحبس المتهم الرئيسى فى مذبحة قرية كفر أبو ذكرى بالقليوبية

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