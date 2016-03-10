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السجن 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص فى سوهاج

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السجن 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص فى سوهاج السجن 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وأمانة سر طه حسين وماجد أمين، بمعاقبة "العطيفى.ر.أ"، عاطل ومقيم بمركز ساقلتة، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

ترجع الواقعة إلى عام 2015، بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز ساقلتة عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته السلاح النارى، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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