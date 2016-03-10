أمن الجيزة يضبط عاملا بحوزته تمثالين يشتبه فى أثريتهما بمنشأة القناطر

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بحيازة تمثالين يشتبه فى أثريتهما بمنطقة منشأة القناطر، واعترف المتهم أنه عثر عليهما أسفل منزله، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد بحيازة عامل بإحدى قرى المركز لتمثالين يشتبه فى أثريتهما، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له، وتمكن النقباء محمد الصعيدى وأحمد فرحات وكريم عبد الحميد، معاونى مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم وبحوزته تمثالين يشتبه فى أثريتهما.

وبمواجهة المتهم، اعترف أنه عثر على التمثالين أسفل منزله أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحى، وأنه كان يستعد لعرضهما على أحد التجار لبيعهما له، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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