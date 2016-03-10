مقتل ستة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة فى الإمارات وسلطنة عمان

>أدت الأمطار الغزيرة التى هطلت خلال اليومين الماضيين فى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة إلى مقتل ستة أشخاص، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية فى البلدين الخميس.

ونقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية عن مصدر فى شرطة السلطنة، أنه تم العثور صباح الخميس على شخص فقد أثره الأربعاء بولاية نزوى بمنطقة طيمسا بالقرب من مجرى أحد الأودية مفارقا للحياة، كما عُثر ظهر الخميس على مركبة مغمورة بالتراب وبها شخص مفارق للحياة بوادى كتنة فى وادى الجزى بمحافظة البريمي.

وبذلك، "يكون عدد الذين توفوا بسبب المنخفض الجوى خمسة أشخاص"، وأشارت صحيفة "تايمز أوف عمان" الصادرة بالإنجليزية إلى أن الأمطار الغزيرة تتساقط فى مناطق شمال السلطنة منذ الأحد.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل، سيولا فى بعض المناطق، فى حين عملت فرق الانقاذ على سحب سيارات عالقة باستخدام الحبال، وأشارت وسائل الاعلام إلى أن المدارس لا تزال مغلقة منذ الأربعاء.

أما فى الأمارات، فقد افادت صحيفة "ذا ناشونال" عن وفاة طفل فى السابعة من عمره غرقا بعدما احتجز داخل سيارة جرفتها السيول فى منطقة حتا الحدودية مع سلطنة عمان.

وتساقطت أمطار غزيرة الأربعاء على مناطق عدة فى الإمارات لا سيما أبو ظبى ودبي، ترافقت مع رياح قوية أدت إلى تعليق الملاحة الجوية موقتا فى مطار العاصمة.

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