المغرب ينتقد زيارة بان كى مون لمخيمات اللاجئين فى الصحراء الغربية

>اتهم المغرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، بالتخلى عن "الحياد والموضوعية والنزاهة" لقيامه بزيارة مخيمات اللاجئين فى الصحراء الغربية جنوبى الجزائر.

وخلال زيارته فى نهاية الأسبوع، عبر بان كى مون عن استيائه من الظروف المعيشية القاسية فى المخيمات ودعا إلى تجديد محادثات السلام حول الصحراء الغربية، التى ضمتها المغرب عام 1975.

وأعلن كى مون فى وقت لاحق عن خطط لعقد مؤتمر للمانحين، وانتقدت الخارجية المغربية الرحلة التى قام بها بان كى مون فى بيان يوم الثلاثاء وقالت إن انفاق المساعدات الدولية السابقة لم يكن عادلا.

وأصدرت الأمم المتحدة ردا مساء أمس الأربعاء يقول إن بان كى مون أشار إلى "احتلال" الأراضى بسبب "عدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم فى ظل ظروف تشتمل على ترتيبات حكم مرضية بموجبها يمكن للصحراويين أن يعبروا من خلالها عن رغباتهم".

وتسعى جبهة البوليساريو من أجل استقلال تلك الأراضى.

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