أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 2400 قرص مخدر للسعودية

Google+ Print
جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 2400 قرص مخدر للسعودية جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 2400 قرص مخدر للسعودية
أحبطت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا البحرى محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، المحظور تعاطيها وتداولها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد اشتبه عبد الراضى فؤاد رئيس إدارة الركاب بجمرك سفاجا أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الركاب المغادرين للسعودية، وعمد تفتيش أحد الركاب بمعرفة مصطفى حمدى مأمور جمرك عثر بداخل حقائبه على 240 شريط تامول بإجمالى 2400 قرص.

وتم تشكيل لجنة مكونة من أحمد شداد مأمور جمرك وعطية نصار مأمور تعريفة ومحمد إسماعيل رئيس قسم وقدرت تعويض الجمركى لها 48000 جنيه، وقرر يحى سعيد مدير عام جمرك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب وإبلاغ الجهات المختصة.

احباط محاوله تهريب 2400 قرص مخدر للسعوديه بجمارك سفاجا (1)

احباط محاوله تهريب 2400 قرص مخدر للسعوديه بجمارك سفاجا (2)

احباط محاوله تهريب 2400 قرص مخدر للسعوديه بجمارك سفاجا (3)


>- جمارك سفاجا تحبط تهريب ملابس عسكرية وهواتف محمولة من السعودية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة