جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 2400 قرص مخدر للسعودية

أحبطت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا البحرى محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، المحظور تعاطيها وتداولها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد اشتبه عبد الراضى فؤاد رئيس إدارة الركاب بجمرك سفاجا أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الركاب المغادرين للسعودية، وعمد تفتيش أحد الركاب بمعرفة مصطفى حمدى مأمور جمرك عثر بداخل حقائبه على 240 شريط تامول بإجمالى 2400 قرص.

وتم تشكيل لجنة مكونة من أحمد شداد مأمور جمرك وعطية نصار مأمور تعريفة ومحمد إسماعيل رئيس قسم وقدرت تعويض الجمركى لها 48000 جنيه، وقرر يحى سعيد مدير عام جمرك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب وإبلاغ الجهات المختصة.

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