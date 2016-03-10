تخزين الأطعمة والمشروعات الصغيرة فى قافلة جامعة المنوفية بقرية بجيرم

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة من كلية الاقتصاد المنزلى، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

زارت القافلة جمعية تنمية المجتمع بقرية بيجيرم مركز قويسنا، والتقى أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالقافلة بعدد كبير من السيدات المترددات على الجمعية من مختلف الأعمار، وقامو من خلال 3 ورش عمل باستعراض ومناقشة الطرق المثلى لتخزين الأطعمة بالتجميد والتمليح والتجفيف، وكيفية عمل مشروعات صغيرة بالمنزل تدر ربحا على الأسرة كصناعة الأطعمة والمربات والمخللات وأنواع الجبن وطرق تخزينها.

إلى جانب كيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية وبقايا الاقمشة والملابس في صناعة وسائد الزينة والشنط وملابس ولعب الاطفال وغيرها كما ناقشت القافلة كيفية تسويق المشروعات الصغيرة والتكلفة الفعلية للمشروع وكيفية الاستفادة من اوقات الفراغ لدي الابناء في المساعدة في هذه الصناعات الصغيرة شارك في القافلة الدكتورة عبير احمد خضر استاذ م بكلية الاقتصاد المنزلى والدكتورة سالى احمد العشماوى استاذ م بكلية الاقتصاد المنزلى، والدكتورة مروة صلاح سعاده مدرس بكلية الاقتصاد المنزلى.

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