محافظ دمياط يقرر عقد 10 دورات لتدريب الشباب على المشروعات الزراعية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أهميه تواصل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية مع الشباب والاستماع لمطالبهم وشكاواهم وتطلعاتهم، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن بحضور جميع منتديات الشباب التي ستعقد في مراكز ومدن وقري المحافظه وإعداد التقارير العاجلة بشأنها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لمنتدي الحوار الوطني للشباب تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه تحت شعار "2016 عام الشباب"، صباح اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء المراكز والمدن.

ووجه عبد الحميد، لعلاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الزراعه بعمل 10 دورات تدريبيه لتدريب وتأهيل الشباب علي ادارة المشروعات الزراعيه وذلك بعد العرض الذي قدمه حمدي غربيه أحد مسئولى المديريه باستعدادها لتقديم الخبرات المتنوعة فى مجال الهندسة والميكنة الزراعيه لتدريب الشباب.

وأوضح عبد الحميد، للشباب تطوير المنظومة الإلكترونية بالجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال الشباك الواحد المميكن حيث أعلن افتتاح 5 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمة المميكنة للمواطنين، مؤكدا أن عام 2016 هو بداية ملتقى الشباب فالشباب المصرى لا تجف ينابيعه عبركل العصور ، كما تقدم المحافظ بالشكر الجزيل للسيد الرئيس علي رعايته لمنتديات الشباب بالمحافظات والتي سوف تتوج بلقاء الشباب بسيادته بمؤتمر عام في مدينة شرم الشيخ لعرض التوصيات والآليات المقترحه مقرونة بمسار التنمية المستدامه ومحدداته التى نفذتها الدوله وأجهزتها المختلفة ضمن التزاماتها.

وأكد محافظ دمياط أهمية غرس قيمة الولاء والانتماء بين الشباب وإيضاح الاعمال الايجابيه والمشروعات التنمويه العملاقه التي تلامس طموحات الشباب وتلبى تطلعاتهم باعتبارهم الحاضر وكل المستقبل، موضحًا ضرورة مشاركة كافة اطياف الشباب وانه لا احد ممنوع من حضور المنتديات التي هى حق لجميع الشباب مثلما هي بلدنا مصرالتي هي حق لنا جميعا .

وتابع المحافظ الاستماع للجلسات الحوارية بين الشباب وأطيافه المختلفة وآراء النواب والأزهر والكنيسة وممثلى طلائع الشباب حول أهم القضايا التنموية التى تحقق التنمية المستدامة للمجتمع .. وكان أهمها قضية تطوير المنظومة الإلكترونية بالمجتمع والتى سوف تخلق مجتمعا متعلما مثقفا ملما باللغة الأجنبية ومتواصلا عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وذلك لسرعة الإنجاز وتطوير الأداء والقضاء على الفساد الإدارى فى المعاملات.

واختتم محافظ دمياط جلسات الحوار بتوزيع الشيكات المالية لدعم المراكز والأنشطة بمراكز الشباب لحوالى 45 مركز على مستوى المحافظة.

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