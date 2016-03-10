بالأسماء.. الفائزات فى مسابقة "الإذاعى الصغير" بجنوب سيناء

كرم أبو السعود أبو الفتوح عبد العزيز، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، نائبًا عن وكيل الوزارة السيد سويلم، الطالبات الفائزات فى مسابقة الإذاعى الصغير التى نظمتها إدارة الموهوبين وترأست لجنة تحكيمها فى اللقاء القمى الإعلامية الكبيرة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية وعضوية كل من الدكتورة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة ومحمد زغلول رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية.

اشترك فى اللقاء القمى عشر طالبات مثلن 4 إدارات تعليمية هى طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وبناء على تعليمات رئيسة الإذاعة المصرية بتوزيع المكافآت المالية بالتساوى نظرًا لتميز جميع المشتركات تم توزيع مكافأة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيمتها ألف جنيه بواقع 100 جنيه لكل طالبة بجانب 600 جنيه مهداة من اللواء محمد طاحون مدير مطار طور سيناء ليكون إجمالى كل طالبة من المكافآت المالية 160 جنيه بخلاف شهادة تقدير من إدارة الموهوبين.

والمكرمات هن مريم كريم الدين من مدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي، وحبيبة إسماعيل، من مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، التابعة لإدارة أبو زنيمة التعليمية، وبسنت إبراهيم، من مدرسة الأمل الابتدائية بطور سيناء.

وفاز فى المرحلة الإعدادية كل من تقى على من مدرسة الشهيد عمرو شكرى وهند عبد الرحمن من مدرسة الزهور الإعدادية وبسملة حبيب عبد الله من مدرسة نجيب محفوظ بينما فاز من المرحلة الثانوية كلا من تسنيم سعد وشمس جمال وهما من مدرسة الزهور العامة للبنات ويمنى طارق من مدرسة عبد المنعم رياض الرسمية للغات وأمل بدران من مدرسة أبو رديس الثانوية.

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