بالفيديو والصور.. بريطانية تنزف من عينيها وأذنيها والطب يعجزعن تشخيصها

فى الآونة الأخيرة، أثارت الفتاة المصرية التى ظهرت فى عدد من الفضائيات، وهى تنزف دما من عينيها جدلا واسعا وقتها ما بين مصدق ومكذب وتباينت الآراء حول سبب ذلك حتى أن البعض ربطه بالجن.

ومؤخرا كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير له عن حالة فتاة أطلق عليها "فتاة الغموض" وتدعى "مارنى هارفى" تبلغ من العمر 17 عاما، وهى أيضا تنزف من عينيها وآذانها وأنفها وأظافرها.

وقال التقرير المنشور بالموقع البريطانى، إن معاناة هذه الفتاة بدأت فى 2013 عندما استيقظت من النوم ووجدت دما على وسادتها، مع إصابتها بسعال الدم، وبنقلها إلى مستشفى جامعة "نورث ستافوردشاير" البريطانية، احتجزها الأطباء وأجروا لها العديد من الفحوصات التى أثبت عدم معاناتها من أى مشكلة مرضية.

كما أجريت للفتاة الغامضة العديد من الفحوصات على الصدر وجاءت النتيجة سلبية وعدم إصابتها بأى مشكلة صحية فى الصدر، استمرت حالة الفتاة فى التدهور وحيرت الأطباء 3 سنوات، وأصبحت فى حاجة ماسة لتشخيص مرضها، وهو ما لم ينجح فيه الأطباء حتى اليوم.

وتابع التقرير "ولم تتوصل كل الإجراءات الطبية إلى سبب مرضى لـ"مارنى هارفى" ما أدى لحيرة الأطباء فى جميع تخصصات الطب، ونصحها بعضهم بالانقطاع تماما عن تناول اللبان والشيكولاتة والجلوتين والقمح والسكر، أملا فى توقف النزيف ولكن دون جدوى.

وفى 2015 أصيبت"مارنى هارفى"بصداع وألم حاد خلف عينيها مع نزيف من عينيها وفمها وأنفها وأذنها وفروة رأسها، وأيضا لم يتمكن الأطباء من التوصل لإصابتها بأى مرض، ومع إجراء فحوصات لها على المخ جاءت النتائج سلبية وما زال النزيف مستمرا من عينى وأذنى وأنفى مارنى هارفى بواقع خمس مرات يوميا.

القصة لم تنتهِ بعد فقد أجرت الفتاة الغامضة فحوصات على على الأعضاء التناسلية والمبايض والرحم ولم يجد الأطباء أى سبب مرضى لمعاناتها.

وقالت والدة الفتاة إنها تشعر بالإحباط، مشيرة إلى أن جميع الفحوصات التى أجرتها صغيرتها بالموجات فوق الصوتية على الكبد والكلى والرحم والمبايض وكذلك اختبارات المخ والعينين والأنف والأذن والحنجرة ، جاءت نتائجها سلبية، ولتؤكد أن جميع الأجهزة فى جسمها تعمل بشكل جيد، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالتها حتى الآن.

وناشدت الأم أى شخص يستطيع التعرف على حالة ابنتها أو تشخيصها بمساعدتها خاصة بعدما أصبحت مارنى موضع استهزاء لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وجدير بالذكر حسبما جاء فى التقرير، هناك حالتين أخريين فى العالم تماثلان حالة الفتاة الغامضة، ومنها حالة طفل يبلغ من العمر 15 عاما فى ولاية تينيسى بالولايات المتحدة الأمريكية وكان ينزف من عينيه 3 مرات يوميا، كما اكتشفت هناك حالة أخرى فى عام 2008 فى الهند لفتاة تبكى وتعرق دما.

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