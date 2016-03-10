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شرطة عجمان تنقذ مواطنين و 11 عاملاً آسيوياً في وادي مصفوت

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شرطة عجمان تنقذ مواطنين و 11 عاملاً آسيوياً في وادي مصفوت شرطة عجمان تنقذ مواطنين و 11 عاملاً آسيوياً في وادي مصفوت

قال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن رجال الشرطة قاموا بجهود جبارة لإنقاذ أهالي منطقة مصفوت ومزيرع بعجمان من جريان المياه الجارفة في وادي مصفوت، نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة مصحوبة برياح قوية، مما أدى إلى هيجان مياه الوادي، وأسفر عن ذلك تعرض مركبة مواطنين للإنجراف وسط الوادي، ونجح رجال الشرطة في إخراجهم بمساعدة أهالي المنطقة رغم قوة وغزارة مياه الوادي الجارفة.

وأضاف العميد سلطان بن عبدالله النعيمي أن رجال الشرطة تمكنوا أيضا من إنقاذ 11 عاملاً بعد انحصارهم وسط مياه وادي مصفوت الجارفة، حيث أسرع رجال الشرطة لإنقاذهم ونقلهم وتأمين سلامتهم بمساعدة أهالي المنطقة.

وقال إن الشرطة تمكنت أيضا من سحب 16 مركبة أخرى وإنقاذ جميع سائقيها وركابها من مياه الوديان الجارفة ومن البرك وتجمعات المياه في المنطقة.

ويهيب قائد عام الشرطة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد المناطق المغمورة بالمياه والوديان  والالتزام بقواعد السير حفاظاً على سلامتهم، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان المياه الذي تتعرض له الدولة خلال هذه الأيام.
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