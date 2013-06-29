أقنعة صيفيّة لبشرة مشرقة

تختلف في الصيف العادات الغذائية، ويبدأ الجسم بفقدان الكثير من السوائل بفعل الحرارة، ما قد يؤدّي إلى فقدان البشرة نضارتها وشبابها. ولكي تحافظي سيِّدتي على بشرة مشرقة ومشدودة وتنبض بالحيوية، خلال أيّام الصيف، ما عليك سوى ترطيب بشرتك ليلاً عن طريق تخصيص 30 دقيقة للعناية بها من خلال هذه الخطوات:

ـ ابدئي بالقناع التحضيريّ، فهو يلائم جميع أنواع البشرة. واحرصي على استعماله مرّتين في الأسبوع، قبل استخدام القناع المناسب لنوع بشرتك. وهو عبارة عن ملعقتين صغيرتين من بودرة الأطفال، مع 3 ملاعق من ماء الورد ونصف ليمونة. قومي بخلط المقادير جيّداً وضعيها في الثلاجة حتّى تبرد، ثمّ قومي بفرد القناع على البشرة، فهذا القناع يكسب البشرة انتعاشاً وليونة، ويجعلها جاهزة للمرحلة التالية، وهي مرحلة وضع القناع المغذّي.

ـ لذوات البشرة الدهنية، يفضل استخدام قناع الطماطم:

قومي بإحضار ثمرة من الطماطم متوسّطة الحجم، إضافة إلى عصير ليمونة مع بشر قشرتها. اهرسي ثمرة الطماطم، وأضيفي إليها بشر الليمونة وعصيرها. ضعي القناع على البشرة لمدّة 15 دقيقة، مع تكرار هذا القناع، مرّتين في الأسبوع. يتميّز هذا القناع باحتوائه على عناصر قابضة لمسامّ البشرة.

ـ أمَّا لصاحبة البشرة الجافّة، فعليها بقناع الأفوكادو، فهو مناسب جداً لهذا النوع من البشرة، وهو يكافح التجاعيد وعلامات السهر؛ وطريقة صنعه تتلخّص في هرس نصف ثمرة من الأفوكادو مع ملعقة عسل أبيض. ويجب مزج الخليط جيّداً قبل وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، يزال بماء الورد، ويمكن تكرار العملية مرّتين في الأسبوع.

ـ وبعد يوم شاقٍ، امنحي بشرتك إشراقة وحيويّة، مع لمسة حريريّة، بقناع يتألّف من ملعقة خميرة فوريّة وملعقة عسل أبيض، حيث يُخلطان جيّداً مع ملعقة زبادي وبشر قطعة صغيرة من الزنجبيل. يُفرد القناع على بشرة نظيفة لمدّة 20 دقيقة للحصول على بشرة صافية. لكنّ هذا القناع يتطلّب بشرة خالية من الحبوب