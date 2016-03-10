بلدية دبي: 630 بلاغاً بالتزامن مع سقوط الأمطار

استقبل مركز الاتصال ببلدية دبي /630/ بلاغا أمس بالتزامن مع سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويوفر مركز الاتصال على الهاتف المجاني /800900/ خدمة تقديم البلاغات أو الاستفسار عن الخدمات أو تقديم الشكاوى والاقتراحات على مدار أربع وعشرين ساعة ليظل التواصل مستمرا مع عملاء البلدية تحسبا لأي طارئ.

وأكد المهندس طالب جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري ببلدية دبي ورئيس فريق غيث دبي المشرف على تصريف مياه الأمطار أن الفريق كثف جهوده لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل طوال /24/ ساعة الماضية .

وذكر أن تجمعات المياه في مختلف المناطق بالإمارة كانت غير متوقعة لأن هذا النوع من الأمطار في الغالب لا تكون محددة من حيث كمية المياه التي تخلفها لأنها ناتجة من عاصفة رعدية.

وأشار إلى أن الفريق قام بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لمواجهة تداعيات الأمطار منذ هطولها في الليلة قبل الماضية والتي تأثرت بها مختلف مناطق الإمارة وقام فريق غيث دبي بمهامه على أكمل وجه لمواجهة تلك الآثار والتداعيات من خلال سحب المياه المتجمعة في الشوارع والمناطق السكنية المتفرقة التابعة لدبي وذلك حسب الأولويات.

وفقا لتقرير قسم المسح الجيوديسي والبحري بإدارة المساحة ببلدية دبي حول كميات الأمطار للمنخفض الأخير الذي رصدته أجهزة القسم عبر محطات الطقس المنتشرة في المناطق التابعة للإمارة .. فقد رصدت محطة الممزر /0.4/ مليمتر والعوير /31.2/ مليميتر والجداف /14.8/ مليميتر والورقاء /48/ مليمترا ومرفأ السفن /32/ مليمترا وحتا /155/ مليمترا وأم سقيم /70/ مليمترا وجبل علي /150/ مليمترا ونزوة /163/ مليمترا وسيح شعيب /82/ مليمترا والليسيلي /180/ مليمترا والفقع /122/ مليمترا .

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