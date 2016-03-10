الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن حالة الطقس غدا مستقرة بوجه عام ويكون الجو صحوا إلى غائم جزئي أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 22 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 30 / 36 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 45 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 29 دقيقة صباحا وعند الساعة الثامنة و 57 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 17 85 30 .

> دبي 28 18 90 35 .

> الشارقة 28 15 85 25.

> عجمان 27 14 85 30.

> أم القيوين 28 14 85 25 .

> رأس الخيمة 29 13 85 30 .

> الفجيرة 27 18 90 40.

> العين 29 15 90 30 .

> ليوا 31 14 90 30 .

> الرويس 29 16 90 35 .

> السلع 29 15 90 30.

> دلما 26 19 85 40 .

> طنب الصغرى 26 20 85 45 .

> طنب الكبرى 26 20 85 45 .

> أبوموسى 26 20 85 40.