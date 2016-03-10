توقيع برتوكول تعاون بين "الوادى الجديد" و"الصندوق الاجتماعى" لتشغيل الشباب

وقع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربى والصندوق الاجتماعى للتنمية حيث وقع على البرتوكول اللواء مهندس ماجد السرتى والدكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية لإنشاء 200 محل سابق التجهيز بواقع 100 محل بمركز الخارجة و100 محل بمركز الداخلة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن البرتوكول يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وخلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة، وأنه جاء بعد لقاء محافظ الوادى الجديد بوزير الإنتاج الحربي فى اقل من يومين بعد عرض الفكرة.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن هذا المشروع لا يقتصر على المحلات التجارية وإنما يشمل إنشاء مشروع متكامل يضم محلات تجاريه ومنتزهات وحدائق وألعاب أطفال بهدف التسويق والترفيه فى آن واحد.

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