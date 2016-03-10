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تعزيزات أمنية متمركزة حول مقر البرلمان التونسى فى باردو

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تعزيزات أمنية متمركزة حول مقر البرلمان التونسى فى باردو تعزيزات أمنية متمركزة حول مقر البرلمان التونسى فى باردو

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية الخميس، أن هناك تعزيزات أمنية كبيرة متمركزة حاليا فى منطقة باردو بتونس (تقع على بعد 4 كم من العاصمة التونسية)، وخاصة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسى) ، مشيرة إلى أنه تم غلق الطريق المحاذية للمجلس من جهة ساحة باردو.

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية فى تونس قد نفتا فى وقت سابق اليوم صحة ما تردد حول مطاردة أحد الإرهابيين فى باردو قرب المحكمة العسكرية، مشيرتان إلى أن القوات الأمنية تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود إرهابى فى المنطقة.

وأضح بيان مشترك للوزارتين التونسيتين أن التحريات أثبتت عدم صحة المعلومات التى قدمها المواطن.
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