وفاة عريس مصري بطلقة نارية أثناء أخذه صورة سيلفي

في إطار حوادث الإنتحار التي نسمعها من حين آخر ببعض المحافظات المصرية وضع شاب حدا لحياته بمنطقة المرج الواقعة في القاهرة بطريقة فريدة من نوعها حيث أن الإنتحار لم يكن متعمدا بل كان عن طريق الخطأ فقط,وفي التفاصيل قال شهود عيان أن الشاب البالغ 22 سنة من العمر فقط حاول التقاط صورة سيلفي رفقة بندقيته في إطار اللاحتفالات بيوم زفافه إلا أن رصاصة خرجة من البنقدية بالخطأ لتستقر في صدره مردية إياه جثة هامدة.

في مقابل ذلك ومباشرة بعد وقوع الحادث إنتقل رجال الشرطة لعين المكان للوقوف على تفاصيل الحادث بعدما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من والد الضحية بوفاة إبنه “محمود” البالغ 22 سنة فقط من العمر ليتم التمكن من ضبط البندقية التي قتل بها الضحية من نوع بندقية آلية عيار 7.62×39.

من جهة أخرى تيعتبر إطلاق النار في حفلات الزفاف من العادات القديمة التي دأب عليها المصريون خاصة في صعيد مصر وقد سبق وأن حذرت العديد من الجمعيات بضرورة وقف هذه العادة المنتشرة بكثرة بين المصريين نظرا لما تسقطه من ضحايا من حين لآخر ليحول الفرح إلى حزن في دقائق معدوات.

هذا وليست عادة إطلاف الأعيرة النارية في الهواء حكرا على مصر فقط فهذه الظاهرة تتواجد ببعض البلدان العربية الأخرى كلبنان التي تستخدم فيها هذه العادة حتى في التظاهرات في الشوارع وغالبا ما تسقط كحايا من المدنيين الأبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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