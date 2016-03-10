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يهود متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

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يهود متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة يهود متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
اقتحمت عصابات من المستوطنين اليهود، اليوم المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوات من قادة منظمات هذه الجماعات للمشاركة فى اقتحامات تمهيدية بمناسبة قرب موسم الأعياد اليهودية التلمودية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية أن اقتحامات المستوطنين تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من جهة باب المغاربة، وسط حراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

وجاءت الاقتحامات بعد يوم واحد من قيام رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان من زيارة استفزازية لباب المغاربة أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.


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