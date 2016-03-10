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الملك سلمان يلتقى أمير الكويت على هامش مناورات رعد الشمال

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الملك سلمان يلتقى أمير الكويت على هامش مناورات رعد الشمال الملك سلمان يلتقى أمير الكويت على هامش مناورات رعد الشمال
أخبار ..

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعا مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" التى أقيمت بحفر الباطن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

حضر الاجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الكويتى صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.


>- بدء فعاليات ختام مناورات "رعد الشمال" فى السعودية بحضور الرئيس السيسي
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- السيسى يصل مقر المناورة الختامية لـ"رعد الشمال" بالسعودية
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