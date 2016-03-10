سلطات الاحتلال الإسرائيلى توافق على استئناف إدخال مواد بناء لغزة

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى مفيد الحساينة أن الجانب الإسرائيلى وافق على استئناف إدخال مواد البناء لمشاريع التشطيب للوحدات السكنية فى قطاع غزة بفلسطين، وذلك بعد توقف عمليات الإدخال للمواد لمدة 100 يوم.

وقال الحساينة فى تصريح صحفى الخميس، "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستقوم بتدقيق كافة طلبات المواطنين للحصول على مواد البناء الخاصة بمشاريع التشطيب".

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية، فإن إجمالى الوحدات المتضررة من العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة صيف 2014 يبلغ 171085 وحدة سكنية، منها 12558 وحدة سكنية مهدمة بشكل كلى، و12721 متضررة بشكل جزئى وغير صالحة للسكن، و145806 وحدات متضررة بشكل جزئى.

من ناحية قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس السماح لسكان قطاع غزة بالسفر إلى الخارج عبر جسر الملك حسين "معبر اللنبي" مع الأردن شريطة ألا يعودوا بنفس الطريقة خلال عام على الأقل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا القرار يأتى بالإضافة إلى الحصة الأسبوعية التى لا تتجاوز المائة تصريح للسكان الراغبين فى الخروج من القطاع فى حالات تلقى العلاج الطبى الخاص والمشاركة فى مؤتمرات خاصة وطلبة الدراسات العليا فى الخارج.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات الجديدة التى تعكس تغييرا للسياسة التى كانت متبعة خلال السنوات العشرين الاخيرة جاءت فى وثيقة نشرها منسق اعمال الحكومة فى المناطق الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاى.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا صارما على قطاع غزة الذى تصفه بـ"الكيان المعادي" عقب فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية فى يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع فى يونيو من العام التالى، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطنى فى 2 يونيو 2014.

ويحيط بقطاع غزة ستة معابر تخضع لسيطرة إسرائيل وهى المنطار (كارنى) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (نحال عوز) شرق مدينة غزة وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

وعقب فرض إسرائيل للحصار، أغلقت 4 معابر تجارية منها، وأبقت على معبرى "إيرز" المخصص لعبور الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، و"كرم أبو سالم" وهو المنفذ التجارى الوحيد الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة.