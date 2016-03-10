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«قطر» تطالب بتأجيل التصويت على «أبو الغيط» أمينًا عامًا للجامعة العربية لمدة شهر

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«قطر» تطالب بتأجيل التصويت على «أبو الغيط» أمينًا عامًا للجامعة العربية لمدة شهر «قطر» تطالب بتأجيل التصويت على «أبو الغيط» أمينًا عامًا للجامعة العربية لمدة شهر

محرر «ONA»:

أكدت مصادر مسئولة بجامعة الدول العربية، أن قطر طلبت خلال الاجتماع المُغلق لوزراء الخارجية العرب المُنعقد حاليا بمقر الجامعة العربية لاختيار أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا قادمًا للجامعة العربية، تأجيل التصويت لاختيار الأمين العام لمدة شهر.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لفضائية “cbc، منذ قليل، أن دولة السودان أيدت الطلب القطرى بإرجاء التصويت لمدة شهر.

وبدأ اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي فى مقر الجامعة العربية، منذ قليل، برئاسة دولة الإمارات، لانتخاب وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للدكتور نبيل العربي التي تنتهي فترة ولايته في 30 يونيو القادم.

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