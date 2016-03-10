' فوتبول ليكس ' : أتلتيكو مدريد ضم كاراسكو مقابل 17 مليون يورو

(إفي) تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو من موناكو الفرنسي مقابل 17.26 مليون يورو، وفقا للعقد المبرم بين الناديين والذي كشف عنه موقع (فوتبول ليكس).

وأشار هذا الموقع، الذي ينشر منذ أشهر عقودا سرية متعلقة بعالم كرة القدم، إلى أن أتلتيكو قدم دفعة أولى من المقابل المادي لصفقة كاراسكو بواقع 9.64 ملايين يورو الصيف الماضي ويتعين عليه أن يسدد 7.62 ملايين أخرى قبل حلول 15 يوليو المقبل.

وبهذا المقابل المادي، حصل أتلتيكو على 100% من حقوق كاراسكو البالغ 22 عاما والذي يلعب دورا هاما هذا الموسم مع الفريق الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ويتضمن العقد بندا يقول إن موناكو سيحصل على نسبة 25.38% من مقابل بيع اللاعب مستقبلا، على ألا تقل حصته عن 5 ملايين يورو.

ما يعني أنه إذا باع أتلتيكو البلجيكي مقابل 40 مليونا فسيحصل النادي الفرنسي على 10 ملايين نظير الصفقة، بينما في حالة بيع اللاعب بعشرة ملايين فقط فستكون حصة موناكو منها 5 ملايين.