موسم آزار الأسود يتواصل.. تبادل قمصان مع دي ماريا يثير غضب جمهور تشيلسي

خرج لاعب تشيلسي إيدين آزار مستبدلا خلال خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان 2-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مصحوبا بصافرات استهجان من الحضور في ملعب ستامفورد بريدج.

لم تكن صافرات جمهور تشيلسي ضد اللاعب البلجيكي بسبب أداءه المزري هذا الموسم، مقارنة بتألقه الموسم الماضي، بل بسبب واقعة حدثت مع انتهاء الشوط الأول.

فمع إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، قام آزار باستبدال قميصه مع نجم باريس سان جيرمان، آنخيل دي ماريا.

الأمر وصفه المدرب الهولندي لتشيلسي، جوس هيدينك، بأنه أمر لا يجب حدوثه.

ويقول عدد من التقارير إن اللاعب البلجيكي قد يكون في طريقه للانتقال للنادي الفرنسي.

أما القائد الأسطوري لمانشستر يونايتد، روي كين، فكان له رأيا أكثر شدة من ما قاله هيدينك، أوضحه في تحليله للقاء لقناة (ITV).

وقال كين: "الأمر مفاجئ! فيما يفكر اللاعب مع نهاية الشوط؟ استبدال القمصان؟ لن أفعلها في نهاية اللقاء، ما بالك بنهاية الشوط؟".

وخرج تشيلسي من دوري الأبطال بالخسارة أمام باريس سان جيرمان 4-2 في مجموع اللقائين، بينما يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، أول المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.