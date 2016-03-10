تليجراف تختار أفضل 20 ملعبا في أوروبا.. كامب نو الثالث وويمبلي خارج القائمة

أعدت صحيفة تليجراف الإنجليزية تقريرا عن أفضل 20 ملعبا في أوروبا ولم تقع استادات فرق أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ضمن القائمة.

وجاء ملعب سيجنال إدونا بارك الخاص ببروسيا دورتموند في المركز الأول، فوصفته الصحيفة بالمذهل بسبب ما يقوم به جمهور الفريق من شعارات وهتافات تشبه الكرنفالات أثناء مباريات أسود الفستيفاليا.

واختارت الصحيفة ملعب ميستايا الخاص بفالنسيا في المركز الثاني يليه كامب نو معقل نادي برشلونة بطل أوروبا وإسبانيا.

وجاء استاد سان سيرو بميلانو الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في المركز الرابع يليه أولد ترافورد (مانشستر يونايتد) ثم فيلتينز أرينا (شالكة) ثم سانتياجو برنابو (ريال مدريد) ثم أليانز أرينا (بايرن ميونيخ) ثم أنفيلد (ليفربول).

وفي المركز العاشر جاء يوفنتوس أرينا يليه تورك تيليكوم أرينا (جالاتاسراي) ثم فيلدروم (مارسيليا) ثم دا لوش (بنفيكا) ثم سيلتيك بارك (سيلتيك) ثم فيسينتي كالديرون (أتليتكو مدريد) ثم سان باولو (نابولي) ثم دي كويب (مدينة روتردام الهولندية) ثم سان جيمس بارك (نيوكاسل يونايتد) ثم بارك دي برنس (باريس سان جيرمان) ثم ماراكانا (بيلجراد عاصمة صربيا).

ولم تشهد القائمة ملاعب شهيرة مثل ستامفورد بريدج (تشيلسي) والاتحاد (مانشستر سيتي) والإمارات (أرسنال) وأوليمبيكو (روما ولاتسيو) والملعب الأوليمبي ببرلين الذي شهد نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وسان ماميس (أتلتيك بلباو) ودراجاو (بورتو) ولوزنيكي (موسكو).

وقبلهم جميعا ملعب ويمبلي الشهير الذي يخوض عليه المنتخب الإنجليزي مبارياته.