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وزير الداخلية يغادر وادى النطرون بعد حضور حفل تدريب أول دفعة لمعاونى الأمن

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وزير الداخلية يغادر وادى النطرون بعد حضور حفل تدريب أول دفعة لمعاونى الأمن وزير الداخلية يغادر وادى النطرون بعد حضور حفل تدريب أول دفعة لمعاونى الأمن
غادر قبل قليل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مدينة وادى النطرون بالبحيرة، بعد حضوره حفل انتهاء التدريب الأولى الخاص بالدفعة الأولى من معاونى الأمن .

يذكر أنه تم إعداد معهد وادى النطرون بالبحيرة لتدريب الطلاب المتقدمين لوظيفة معاون أمن، ويتبع المعهد قطاع التدريب بالوزارة، وتم إنشاؤه منذ فترة لتدريب الأفراد والأمناء، وتم تخصيص جزء منه كمعهد لتدريب معاونى الأمن مع توفير أماكن للمعيشة وأماكن للتدريب وقاعات للدراسة .

والهدف من إعداد معهد لمعاونى الأمن هو العمل على تطوير المنظومة الأمنية، لتخريج رجل شرطة محترف فى جميع التخصصات .


>- وزير الداخلية يصل وادى النطرون لحضور حفل انتهاء تدريب أول دفعة لمعاونى الأمن

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