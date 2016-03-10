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مطار الغردقة الدولى يستقبل 5 آلاف سائح على متن 36 رحلة طيران

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مطار الغردقة الدولى يستقبل 5 آلاف سائح على متن 36 رحلة طيران مطار الغردقة الدولى يستقبل 5 آلاف سائح على متن 36 رحلة طيران
استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، قرابة 5 آلاف سائح أوروبى على متن 36 رحلة طيران دولية.

وقال اللواء صادق الشورى، مدير مطار الغردقة، إن الرحلات التى يستقبلها المطار اليوم معظمها تحمل سائحين من الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى رحلات من الدول الأوروبية الأخرى، مثل التشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، وغيرها من الدول الأوروبية.

وأضاف مدير المطار، فى تصريحات صحفية، أن حركة السفر اليوم شهدت 35 رحلة دولية، فى حين يستقبل المطار 9 رحلات داخلية، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات التى يشهدها المطار اليوم 90 رحلة، ما بين الوصول والسفر الدولى والداخلى.


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