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بالصور.. تنفيذ 613 إزالة إدارية وضبط 172 مخالفة إشغال طريق فى القاهرة

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بالصور.. تنفيذ 613 إزالة إدارية وضبط 172 مخالفة إشغال طريق فى القاهرة بالصور.. تنفيذ 613 إزالة إدارية وضبط 172 مخالفة إشغال طريق فى القاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (الجمالية، المعصرة، شبرا، الزمالك).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (613 إزالة إدارية، وضبط 172 مخالفة إشغال طريق و101 تلوث بيئة، 100 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، 104 باعة جائلين، 10 شهادات صحية، 2 غلق إدارى، 12 عربة يد، 9 عربات فول، 4 عربات كارو، 7 تروسيكل لبيع الفاكهة، 4 فاترينة لبيع المأكولات، 11 تاندة، 3 غرز شاى، 4 غلق إدارى، 2 سيارة متروكة).

حملة أمن القاهرة لإزالة الإشغالات (1)

حملة أمن القاهرة لإزالة الإشغالات (2)

حملة أمن القاهرة لإزالة الإشغالات (3)

حملة أمن القاهرة لإزالة الإشغالات (4)


>- محافظة القاهرة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالأزبكية

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