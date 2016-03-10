العثور على حقيبة بداخلها 4400 قرص مخدر فى دورة مياه محطة قطار مطروح

عثر ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بمطروح، على حقيبة بداخل إحدى دورات المياه بمحطة قطار مطروح، وبداخلها 4400 قرص لعقار التامول المخدر.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بمطروح، لمعرفة مالك الحقيبة وضبطه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم.

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