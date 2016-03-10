دفاع متهم بالتخابر مع قطر: موكلى تعرض للتعذيب.. والنيابة: المتهم لم يذكر ذلك

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال المحامى "محمد الجندى" عضو هيئة الدفاع، والموكل للدفاع عن المتهم السادس "محمد عادل الكيلانى" مضيف جوى بشركة مصر للطيران، أن موكله تعرض للتعذيب على يد ضابط الأمن الوطنى الشاهد، مما نتج عنه إصابات، وهى عبارة عن خلع فى الكتف اليسرى وكسور فى يده والمفصل، وتجريده من ملابسه، لمدة 3 أيام منذ تاريخ القبض عليه وممارسة التعذيب عليه بوضع أسلاك كهربائية فى مناطق حساسة، وتهديده بالإتيان بزوجته والاعتداء الجنسى عليها أمام عينيه إذا لم يقم بالإقرار بالوقائع المنسوبة إليه، وهذا وفقًا لما قرره له أهلية المتهم، مما جعل القاضى يثبت ما ذكره المحامى بمحضر الجلسة.

والتمس المحامى المحكمة إجراء التحقيق بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبى عليه؛ لبيان عما إذا كان به ثمة إصابات من عدمه، وتاريخها وحدوثها، فضلاً عن طلب التحقيق من هيئة المحكمة عن مكان احتجاز المتهم منذ تاريخ القبض عليه، وفقًا للبرقية المرسلة من زوجة المتهم، والتى استغاثت فيها بوزير الداخلية حول إلقاء القبض على زوجها من يوم 24 مارس 2014 من منزله، وأنها بحثت عنه فى قسم مدينة نصر أول ونيابة مدينة نصر، ولم تجده وتخشى من تلفيق أى تهمة له.

واعترض ممثل النيابة العامة على ما ذكره الدفاع، مؤكدًا أن تلك الأقوال من الدفاع ولم يدل بها المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى؛ سواء مرحلة التحقيق الابتدائى أمام النيابة أو خلال مرحلة التحقيق النهائى أمام المحكمة، بل العكس من ذلك فقد أكد المتهم فى تحقيقات النيابة أنه أدلى بأقواله بإرادته.

وقرر المتهم "أحمد عبده عفيفى" بأنه تم عرضه على الطب الشرعى، ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه ولم يطلع على نتيجة الكشف الذى لم يتم أصلاً، وقرر المتهم "خالد حمدى عبد الوهاب" بأنه ذهب للطب الشرعى، وأخبر الطبيب المختص بتعرضه لإصابات وتعذيب وصعق بالكهرباء، ولا يعرف نتيجة ذلك الكشف، وقال المتهم "أحمد إسماعيل ثابت" إنه طلب عرضه على الطب الشرعى ولم يحدث ذلك، وقرر المتهم "محمد عادل كيلانى" بأنه طلب من النيابة عرضه على الطب الشرعى، وأيضًا من المحكمة، ولكن لم يستجب أحد له.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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