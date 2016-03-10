أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«الزعيم» ضيف أول حلقات «نعم أنا مشهور» السبت القادم

Google+ Print
«الزعيم» ضيف أول حلقات «نعم أنا مشهور» السبت القادم «الزعيم» ضيف أول حلقات «نعم أنا مشهور» السبت القادم

 تستقبل الإعلامية منى الشرقاوى باولى حلقات برنامج” نعم أنا مشهور” ، النجم الكبير عادل إمام،وذلك فى الثامنة مساء والربع السبت 12 مارس على MBC .

ويتطرق الزعيم في حلقتين متتاليتين إلى تفاصيل يكشفها للمرّة الأولى في حياته، يظهر معه كضيوف في البرنامج مجموعة من أفراد أسرته وأحفاده، كما يتحدث عن مدي إرتباطه الشديد بهم وكيف يقضي يومه بينهم.

 البرنامج يستضيف بحلقاته القادمة من بين نجوم العالم العربي كل من النجم ، والكينج محمد منير، ،فضلاً عن محمد صلاح النجم المصري المُحترف في نادي روما الإيطالي.

من نجوم الرياضة العالميين أيضاً، اللاعب الشهير ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، وجيرارد بيكي لاعب كرة القدم الإسباني في نادي برشلونة، ونيمار لاعب كرة القدم البرازيلي.

 وكذلك النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد