«الزعيم» ضيف أول حلقات «نعم أنا مشهور» السبت القادم

تستقبل الإعلامية منى الشرقاوى باولى حلقات برنامج” نعم أنا مشهور” ، النجم الكبير عادل إمام،وذلك فى الثامنة مساء والربع السبت 12 مارس على MBC مصر.

ويتطرق الزعيم في حلقتين متتاليتين إلى تفاصيل يكشفها للمرّة الأولى في حياته، يظهر معه كضيوف في البرنامج مجموعة من أفراد أسرته وأحفاده، كما يتحدث عن مدي إرتباطه الشديد بهم وكيف يقضي يومه بينهم.

البرنامج يستضيف بحلقاته القادمة من بين نجوم العالم العربي كل من النجم عمرو دياب، والكينج محمد منير، ،فضلاً عن محمد صلاح النجم المصري المُحترف في نادي روما الإيطالي.

من نجوم الرياضة العالميين أيضاً، اللاعب الشهير ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، وجيرارد بيكي لاعب كرة القدم الإسباني في نادي برشلونة، ونيمار لاعب كرة القدم البرازيلي.

وكذلك النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا.